Медведев рассказал, как избавить «Единую Россию» от чванства и хамства, сообщает DEITA.RU.

В программной статье, опубликованной в газете «Известия», председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев ставит единороссам задачи на будущее. Появление материала не случайно – через несколько дней статусные и влиятельные единороссы соберутся на партийную конференцию, где и решат, что делать дальше.

По мнению Дмитрия Медведева, инструменты внутреннего и внешнего контроля «Единой России» должны избавить партию от чванства и хамства. Как считает главный единоросс страны, в партии есть немало профессиональных политиков, трудолюбивых и с внимательным отношением к людям. Но, как констатирует Медведев, «чаще на слуху совсем другие представители партии. Те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам».

Как считает Медведев, таких нужно отсеивать с помощью внутреннего контроля, в том числе, праймериз. «Иногда уже при подготовке предварительного голосования становится понятно, что этот человек не потянет ту огромную работу, которую должен вести депутат. Не будет достаточно внимателен к людям. Так было на Сахалине и в Новгородской области», - подчеркнул Медведев. Главный единоросс намекает на то, что там претендентов не допустили к предварительному голосованию, потому, что они своими действиями дискредитировали партию.



Дмитрий Санников