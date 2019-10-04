«А чё так можно было?» — мужчина придумал новый способ покупки квартиры

Мужчина придумал новый способ покупки квартиры

Квартирный вопрос испортил россиян уже очень давно. Об этом в свое время еще Михаил Булгаков писал, сообщает DEITA.RU.

Житель Уссурийска Приморского края придумал необычный способ приобрести жилье. В паблике revizzorro_uss появилось объявление о том, что мужчина ищет спонсора, готового пойти на риск. «Купите квартиру, а я вам буду платить ежемесячно, как в банке, — гласит объявление. — Не хочу переплачивать, да и тяжело оформить ипотеку. Оформим все через нотариуса, без наё…» — заканчивается объявление тем, что авто просит писать в дерект.

Подписчики паблика в Instagram — люди, которые в основном проживают в приморском городе — восхитились идеей. «А чё так можно было?», «Я тоже хочу», «Молодец, а вдруг», «Ой, можно мне тоже так», «Давай я тебе хату, а ты мне миллиард евро», «100 тысяч рублей в месяц на протяжении 10 лет за однокомнатную на первом этаже на Слободе? Хорошее предложение, при том, что не написали, что не является офертой», — пишут граждане.

Стоит отметить, в комментариях нашлось подтверждение тому, что подобное предложение в интернете может оказаться не простым «колыханием воздуха», а получить дальнейшее развитие. «Есть сайты, поищите там. Как-то брала у спонсоров сумму 500 тысяч рублей, но естественно с процентами, но меньше, чем в банке. Кредитной истории не было, а деньги были нужны», — пишут пользователи.

Также в Сети обратили внимание на то, что сегодня взять ипотеку не проблема: «Сейчас не проблема оформить ипотеку, если у тебя нормальная кредитная история. Каждый случай индивидуальный даже при просрочке. Все возможно. И без подтверждения дохода и занятости. И много различных вариантов. Обращайтесь».

Екатерина Брязгунова