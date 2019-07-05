Минфин считает необходимым ужесточить наказание для неофициальных ростовщиков, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил о необходимости включения в уголовный кодекс статьи за незаконное кредитование. По мнению чиновника, это позволит снизить риски в области потребительского кредитования.

Также представитель Минфина отметил, что МФО, не находящиеся в официальном реестре финансовых организаций, угрожают благосостоянию граждан. По этой причине они должны нести серьёзную ответственность вплоть до уголовной.

Сейчас уличные ростовщики платят в случае обнаружения нарушений лишь небольшой штраф. Это, по мнению Моисеева, неправильно.

Дмитрий Шевченко