Финансовые организации с плохой репутацией будут помещаться в специальный реестр, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка России Валерий Лях рассказал журналистам, что регулятор намерен создать "чёрный список" недобросовестных кредиторов.



В него войдут различного рода МФО, а также финансовые пирамиды, инвестиционные компании и т.д. Формирование реестра призвано облегчить работу по нахождению подобных структур и более эффективному противодействию им.

Лях также отметил, что инициативу могут рассмотреть уже осенью в Госдуме.

Дмитрий Шевченко