Минфин борется с необоснованными блокировками карт и счетов. Для этого в России могут ввести «черный реестр», сообщает DEITA.RU.

Как считает министерство, это позволит быстрее выявлять тех, кого закрыли по ошибке, и оперативнее выводить на чистую воду настоящих нарушителей.

Решить проблему поручил президент Владимир Путин. По статистике, в 2018 году более 700 тысяч клиентов столкнулись с блокировкой счетов.

По новому закону, банки и другие кредитные организации смогут отказаться от работы с клиентом, если ему два раза за год было отказано в снятии денег.

Клиент попадает в черный список Минфина, ему присваивается наивысший уровень риска, банк имеет данные о его «нечистоплотности» - и человек попадает в кредитную немилость.

Важный момент: по новому закону банки обяжут информировать людей о причине отказа в работе.

Финансовый эксперт Александр Наумов уверен, что это проблемы не решит. Схема создаст только новые способы легализации грязных денег. «Право банка отказать в обслуживании должно быть безусловным» - уверен он.

Реестр отказников создадут с упоминанием всех причин отказов, списка банков разорвавших отношения. Оператором реестра предлагается сделать Центробанк.

Одной из положительных сторон считают «невечность» этого списка. Клиент может быть исключен из реестра, если предоставит банкам гарантии своей надежности. Какие именно - не уточняется.

К слову, причиной отказов в операциях от банков зачастую являются пробелы в законодательстве. У банков просто нет других средств воздействовать на клиента, поэтому под раздачу попадают все.

Более 40% блокировок происходят из-за неуплаты или недостаточной уплаты налогов, 21% — из-за нарушения правил сдачи налоговой декларации, 18 - без объяснения причин.

Василий Кучин