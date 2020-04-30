Цифровое телевещание в Приморье отключат на профилактику

С 6 по 8 мая на территории Арсеньева будут вестись плановые работы на телестанции, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РТРС.

Так, с 6 по 8 мая с 8 утра до 17:00 возможны перерывы в вещании 20 телеканалов:

*РТРС-1 – первый мультиплекс – цифровой пакет обязательных общедоступных каналов («Первый Канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «5 канал», «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр»)

*РТРС-2 – второй мультиплекс – цифровой пакет обязательных общедоступных каналов («Рен-ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ» и «Муз-ТВ»)

ФГУП РТРС приносит извинения у горожан за доставленные неудобства.