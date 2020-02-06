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Цифровое телевещание в Приморье отключат на профилактику
Сельчане останутся без цифрового телевидения 10, 12 и 13 февраля
В трех селах Приморья временно отключат цифровое телевидение, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС),
Как отмечают в ведомстве, плановые профилактические работы пройдут на телевизионных передающих станциях Приморского края. В связи с этим в возможны перерывы в вещании 20 телеканалов цифрового эфирного телевидения:
10 февраля 2020 года c 10:00 до 16:00 в с. Полтавка Октябрьского района
12 февраля 2020 года с 10:00 до 16:00 в с. Софье-Алексеевское Пограничного района
13 февраля 2020 года с 10:00 до 16:00 в с. Алексей-Никольское Уссурийского городского округа.
Так, возможны перерывы в вещании следующих каналов:
РТРС-1 – первый мультиплекс – цифровой пакет обязательных общедоступных каналов («Первый Канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия Культура», «Россия24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр»)
РТРС-2 – второй мультиплекс – цифровой пакет обязательных общедоступных каналов («Рен-ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ» и «Муз-ТВ»).