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Цифровое телевещание в Приморье отключат на профилактику
По данным ФГУП «Российской телевизионной и радиовещательной сети» в конце января планируются профилактические отключения в некоторых населенных пунктах, рассказывает DEITA.RU.
Компания, осуществляющая теле и радиовещание на территории Приморского края, предупреждает клиентов о проведении плановых отключений некоторых передающих станций в Приморье, что приведет к перерыву в вещании 20 цифровых каналов.
Так, в период с 16:00 до 22:00 по местному времени отключений следует ожидать:
28 января - в с. Корсаковка Уссурийского района,
29 января – в с. Пуциловка Уссурийского района,
30 января – в с. Улитовка Уссурийского района.