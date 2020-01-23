Цифровое телевещание в Приморье отключат на профилактику

По данным ФГУП «Российской телевизионной и радиовещательной сети» в конце января планируются профилактические отключения в некоторых населенных пунктах, рассказывает DEITA.RU.

Компания, осуществляющая теле и радиовещание на территории Приморского края, предупреждает клиентов о проведении плановых отключений некоторых передающих станций в Приморье, что приведет к перерыву в вещании 20 цифровых каналов.

Так, в период с 16:00 до 22:00 по местному времени отключений следует ожидать:

28 января - в с. Корсаковка Уссурийского района,

29 января – в с. Пуциловка Уссурийского района,

30 января – в с. Улитовка Уссурийского района.