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6 Декабрь 2019, 18:15

Цифровое телевещание в Приморье отключат на профилактику

телевизор, ТВ, гостиница

По данным ФГУП «Российской телевизионной и радиовещательной сети» в конце января планируются профилактические отключения в некоторых населенных пунктах, рассказывает DEITA.RU.

Компания, осуществляющая теле и радиовещание на территории Приморского края, предупреждает клиентов о проведении плановых отключений некоторых передающих станций в Приморье, что приведет к перерыву в вещании 20 цифровых каналов.

Так, в период с 16:00 до 22:00 по местному времени отключений следует ожидать:

28 января -  в с. Корсаковка Уссурийского района, 

29 января – в с. Пуциловка Уссурийского района,

30 января – в с. Улитовка Уссурийского района.

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