Цифровое телевещание в Приморье отключат на профилактику

В селе Монакино Уссурийского городского округа временно отключат цифровое телевидение, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), сельчане останутся без основных каналов 6 февраля 2020 года – всего на шесть часов – с 10:00 до 16:00.

Так, возможны перерывы в вещании следующих каналов:

РТРС-1 – первый мультиплекс – цифровой пакет обязательных общедоступных каналов («Первый Канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия Культура», «Россия24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр»)

РТРС-2 – второй мультиплекс – цифровой пакет обязательных общедоступных каналов («Рен-ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ» и «Муз-ТВ»)