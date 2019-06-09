Полуфинал всероссийского конкурса, который проходит одновременно в 6 регионах, стартовал с Владивостока, сообщает DEITA.RU.

В Дальневосточном федеральном университет в субботу, 8 июня, собрались победители предварительного этапа, те, кто смог впечатлить жюри во время онлайн-тестирования конкурса «Цифровой прорыв». Сегодня начался региональный этап соревнования, во время которого участники будут работать над цифровыми продуктами в формате 36-часовых хакатонов - марафонов для разработчиков. В основе конкурса «Цифровой прорыв» поиск компетентных специалистов, который позволит проявить себя сразу в нескольких сферах.

Руководитель и идейный вдохновитель всероссийского проекта «Цифровой прорыв» Олег Мансуров считает, что это хороший страт для развития важных областей регионов – логистика, транспорт, здравоохранение, ЖКХ и других.

«Благодаря открытой платформе «Россия – страна возможностей», удалось запустить федеральный проект, чтобы как можно больше людей смогли себя проявить, - отметил в беседе с DEITA.RU, - Была важно «запустить» всероссийский масштабный проект, чтобы люли в регионах смогли получить те возможности, которые есть, например, в Москве или Санкт-Петербурге. Так и родилась идеи «Цифрового прорыва» как всероссийского конкурса. Вначале все прошли предварительный отбор – конкурс заявок, онлайн этап и сейчас – региональные этапы. Первый по времени начался во Владивостоке, но одновременно хакатоны будут проходить еще в 4 городах – Санкт-Петербург, Томск, Воронеж и Ростов–на-Дону.

Почему мы не называли свой конкурс хакатон? Задача была – не конкурс программистов, а именно цифровых команд, которые в итоге создадут продукт или проект продукта – то, что модно потом внедрить и использовать», - отметил Олег Мансуров.

Сегодня в ДВФУ собрались почти 70 участников из 500 подавших заявки на конкурс. Крупнейший всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» - один из главных проектов АНО «Россия - страна возможностей» собрал лучших специалистов региона. И начался марафон - 36 часов непрерывного хакатона команды специалистов по информационным технологиям, дизайнеров, управленцев намерены создать «прорыв» в пяти номинациях – «Здравоохранение», «ЖКХ и городская среда», «Образование и наука», «Государственное управление», «Транспорт и логистика».

Добавим, что темы заданий, которые получили участники, соответствуют направлениям развития внутренней политики России. Это именно те приоритеты, которым сегодня уделено повышенное внимание, ведь все это влияет на жизнь россиян.

Имена победителей регионального конкурса станут известны в воскресенье, 9 июня.

Инна Эстрина