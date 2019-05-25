Флешмоб, посвященный переходу Приморья на цифровое телевещание, и «Зарядка чемпионов» собрали на Спортивной набережной Владивостока почти 300 человек в субботу, 25 мая, сообщили DEITA.RU в АПК.

В мероприятиях принял участие губернатор Приморья Олег Кожемяко. Глава региона подчеркнул, что весь Приморский край с 3 июня перейдет на цифровой формат телевещания.

«Приморье готово к переходу на цифровое вещание. Проделана большая работа по подготовке к новому формату, и большую помощь тут оказали волонтеры. Тем не менее, в городах и районах созданы штабы, которые будут оперативно реагировать на все возникающие вопросы, связанные с переходом на «цифру», – заявил глава региона.

Вместе с приморцами Олег Кожемяко запустил 22 воздушных змея, символизирующих 20 каналов, переходящих в регионе на «цифру». Еще два змея «представляли» Приморский край и РТРС.

В этот же день на Спортивной набережной прошла традиционная «Зарядка чемпионов».

«Зарядка уже стала доброй традицией. На нее приходят целые коллективы, семьи. Пусть хорошая погода и настроение будет сопровождать всех нас до следующей субботы», – обратился к приморцам Олег Кожемяко, который вместе со спортсменами и всеми желающими поучаствовал в получасовой разминке.

Также губернатор наградил победителей Чемпионата России по смешанным единоборствам ММА. Из рук Олега Кожемяко награды получили Антон Лещев, Александр Чемаев, тренер Сергей Сумороков, президент Федерации ММА Владивостока Владислав Ясин. Глава края наградил и чемпионов первенства по ДФО по Киокусинкай Алину Кудашкину, Руслана Горбачева, Данилу Заброду, Владислава Голенко, Эдуарда Скочилова, Алесю Корсак и президента клуба Кирилла Мамонова.

Как отметили организаторы мероприятия, представители общественного движения «Приморье за спорт», подобные субботние зарядки стали популярными во многих городах и районах Приморья.

«Это огромный заряд бодрости, когда под ритмичную музыку, при хорошей погоде ты выполняешь несложные упражнения. Стоит только попробовать, и этим «заражаешься», – пояснили организаторы.

Напомним, 3 июня в Приморье прекратится аналоговое телевещание федеральных каналов – они будут доступны только в «цифре». Для приема цифрового сигнала достаточно иметь телевизор или приставку стандарта DVB-T2. Такие телевизоры поступили в продажу со второй половины 2012 года, для них приставка не нужна. Она потребуется, если телевизор старше 2012 года.

В настоящее время в крае организована работа волонтеров, которые помогают пожилым людям подключить необходимое оборудование. Кроме того, по вопросам перехода на цифровое ТВ работают региональная и муниципальные горячие линии.