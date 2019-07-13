На главном питающем центре Благовещенска в Приамурье будут реализованы технологии цифровой подстанции, сообщает DEITA.RU.

ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети – ФСК ЕЭС) завершило первый этап проекта цифровизации подстанции 220 кВ «Благовещенская» в Амурской области. Впервые на объекте магистральных электросетей Дальнего Востока внедряется оборудование, позволяющее передавать в цифровом виде сигналы на всех уровнях управления системами релейной защиты и противоаварийной автоматики.

Специально для оборудования класса напряжения 35 кВ подстанции 220 кВ «Благовещенская» созданы инновационные микропроцессорные терминалы релейной защиты и автоматики (РЗА), работающие с цифровым форматом информации согласно международному стандарту МЭК 61850.

На первом этапе проекта на энергообъекте возведено новое комплектное распределительное устройство наружного применения (КРУН). Оборудование, предназначенное для приема, распределения и учета электроэнергии, а также для защиты электрических сетей переменного тока, произведено в России.

Ячейки КРУН имеют нетиповые решения. Для переформатирования аналоговых сигналов в цифровой вид в отсеках КРУН применены специальные преобразователи. Для удаленного осмотра состояния оборудования с автоматизированного рабочего места оперативного персонала в отсеках установлены видеокамеры.

На базе микропроцессорных терминалов реализуется принципиально новая система управления, контроля режимами и работы КРУН-35 кВ с применением волоконно-оптических линий связи. Они заменят контрольные кабели, которые использовались ранее, когда данные передавались в аналоговом формате. В результате будет повышена защита от помех и исключен риск некорректного срабатывания устройств РЗА. Одновременно будет обеспечена возможность обработки большого объема информации, повышена надежность всей системы релейной защиты и противоаварийной автоматики.

Следующим этапом проекта станут пуско-наладочные работы, постановка под напряжение оборудования и перевод питания потребителей на новое КРУН. Все мероприятия будут завершены к началу осенне-зимнего периода 2019/2020 годов.

Мощность подстанции 220 кВ «Благовещенская» составляет 250 МВА. От бесперебойной работы энергообъекта зависит электроснабжение потребителей города Благовещенска и Благовещенского района Амурской области с общим населением более 250 тыс. человек.