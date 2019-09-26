ЦИК изменит правила сбора подписей кандидатов

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Правила предвыборной борьбы поменяют, сообщает DEITA.RU.

Глава ЦИКа Элла Памфилова заявила о том, что кандидаты в депутаты, возможно, смогут собирать часть подписей в свою пользу с помощью портала Госуслуг.

Соответствующее предложение специалистов по выборному процессу будет содержаться в общем пакете инициатив, которые в последствии будут рассмотрены в администрации президента.

При этом, Памфилова отметила, что лично она считает, что механизм сбора и подсчёта подписей нуждается в усовершенствовании.

Дмитрий Шевченко

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