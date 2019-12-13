Циклон из Китая приближается к Приморью

Синоптики сказали, что будет с погодой, сообщает DEITA.RU.



Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды на пятницу, 13 декабря, для Приморья. Информация опубликована на портале «Примпогода».

Погода в ближайшие сутки обещает быть переменчивой. По данным синоптиков, ранним утром на большей части края стоит ожидать серьезных морозов – от -18 градусов до -23 градусов. В горных районах может похолодать до -30.

Днем в пятницу начнется потепление. Такую реакцию вызовет приближение циклона из Китая – он окажется над Приморьем ближе к вечеру – в крае значительно потеплеет.

Во Владивостоке днем будет облачно, вечером возможен небольшой снег. Ветер сменится на южный, потеплеет до 0 градусов.

Елена Миронова