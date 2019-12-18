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Циклон на подходе: спасатели в повышенной готовности
Спасатели переводятся в режим повышенной готовности в связи с действием циклона, сообщает DEITA.RU по материалам ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
По информации Камчатского УГМС, циклон подошёл к берегам Камчатки со стороны Охотского моря сегодня, 18 декабря. В настоящее время в южных районах края отмечается снег.
По данным камчатских метеорологов, 19-20 декабря 2019 года на территории Усть-Камчатского, Карагинского и Олюторского муниципальных районов прогнозируется умеренный, местами сильный снег, скорость ветра на побережьях будет достигать 27 метров в секунду. В Усть-Большерецком, Соболевском и Тигильском муниципальных районах ожидается умеренный снег. Ветер в порывах – до 30 метров в секунду.
В связи с подходом циклона, силы Главного управления МЧС России по Камчатскому краю переводятся в режим повышенной готовности. Главам муниципальных районов направлены рекомендации о принятии мер по предупреждению возникновения происшествий и минимизации их возможных последствий.
Дмитрий Санников