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Циклон не покидает край: прогноз погоды на четверг
Значительные осадки и низкие температуры покинут край
Приморский край по-прежнему остается под влиянием циклона – регион не покидают осадки и сильный ветер. Однако, по сравнению с предыдущими днями, погода в крае значительно улучшилась, сообщает ИА DEITA.RU.
В среднем температура в крае будет колебаться от ноля до +13 градусов, согласно данным портала «Примпогода».
Во Владивостоке сохранится достаточно резкий, но умеренный, ветер. Воздух прогреется от 8 до 10 градусов выше ноля.
Чуть прохладнее будет в Уссурийске – около 7-9 градусов. Сильных осадков также не ожидается.
Уйдут дожди и снег и из Находки – на большей части города температура будет примерно такой же, как во Владивостоке.