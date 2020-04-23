Циклон не покидает край: прогноз погоды на четверг

Приморский край по-прежнему остается под влиянием циклона – регион не покидают осадки и сильный ветер. Однако, по сравнению с предыдущими днями, погода в крае значительно улучшилась, сообщает ИА DEITA.RU.

В среднем температура в крае будет колебаться от ноля до +13 градусов, согласно данным портала «Примпогода».

Во Владивостоке сохранится достаточно резкий, но умеренный, ветер. Воздух прогреется от 8 до 10 градусов выше ноля.

Чуть прохладнее будет в Уссурийске – около 7-9 градусов. Сильных осадков также не ожидается.

Уйдут дожди и снег и из Находки – на большей части города температура будет примерно такой же, как во Владивостоке.