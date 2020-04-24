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Циклон остается: прогноз погоды на пятницу озвучен
На отдельных территориях возможен дождь и снег
В пятницу Приморье все еще будет находиться во власти циклона – однако, основная масса осадков и сильный ветер покинут регион, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Примпогоду».
Как отмечают синоптики, в крае местами ожидаются осадки – однако, довольно кротковременные. На большей части Приморья температура останется в положительных значениях – за исключением ночного времени в отдельных северных районах края.
Во Владивостоке будет достаточно облачно, однако, незначительно потеплеет. Сильных перепадов температур не ожидается. Кроме того, изрядно уменьшится ветер.
Специалисты отмечают, что в выходные циклон должен покинуть регион окончательно, а погода стабилизируется.