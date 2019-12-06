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Циклон уходит: как изменится погода, сказали синоптики
Прогноз погоды на последний рабочий день уже опубликован,
сообщает DEITA.RU.
Приморские синоптики дали подробный прогноз погоды на последний рабочий день, 6 декабря. Об этом сообщает портал «Примпогода».
Так, в этот день циклон с Охотского моря перестанет влиять на погоду в Приморском крае. Будет ясно и без осадков. Рано утром еще сохранится мороз, однако днем начнется потепление. Синоптики ожидают, что в среднем в крае температура повысится на 3-4 градуса по сравнению с данными на четверг, 5 декабря.
Во Владивостоке в пятницу также не ожидается выпадение осадков. Днем будет теплее, чем в четверг: до – 9 градусов. Ветер также ослабеет.
Елена Миронова