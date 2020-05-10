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Циклон за циклоном: синоптики о погоде в понедельник
Погода улучшится только во второй половине недели
Едва циклон, царивший в Приморье все праздничные выходные, переместится на Сахалин, как придет новый удар непогоды, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Примпогода».
По словам синоптиков, уже к дню вторника придет новый циклон, а с ним дожди и сильный ветер. При этом ночью будет чуть теплее средней температуры, а вот днем немного похолодает. Так, в дневные часы в разных частях края будет от +10 до +17 градусов, ночью – от +1 до +10.
Примерно со среды циклон покинет край и погода начнет заметно улучшаться, дождь прекратится, а днем станет теплее.
Во Владивостоке дожди будут небольшими и пройдут до середины недели.