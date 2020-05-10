Циклон за циклоном: синоптики о погоде в понедельник

Едва циклон, царивший в Приморье все праздничные выходные, переместится на Сахалин, как придет новый удар непогоды, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Примпогода».

По словам синоптиков, уже к дню вторника придет новый циклон, а с ним дожди и сильный ветер. При этом ночью будет чуть теплее средней температуры, а вот днем немного похолодает. Так, в дневные часы в разных частях края будет от +10 до +17 градусов, ночью – от +1 до +10.

Примерно со среды циклон покинет край и погода начнет заметно улучшаться, дождь прекратится, а днем станет теплее.

Во Владивостоке дожди будут небольшими и пройдут до середины недели.