Циклоны атакуют регион в самый страшный день года

Погода в последний день месяца будет нестабильной. Синоптики обещают приморцам приход циклона, сообщает DEITA.RU.

Так, на портале «Примпогода» отмечается, что над Приморьем пройдет фронт с Хабаровского края, вызвав небольшие дожди. В целом, по словам синоптиков, погода будет довольно нестабильна до начала ноября. В новом же месяце жителям края обещают значительное похолодание.

Последний октябрьский день будет сравнительно теплым, но довольно ветреным. Отметим, что влияние грядущего циклона будет только усиливаться, принося холода на территорию края.

Напомним, что антициклон, принесший сильный ливень и резкие порывы ветра в начале недели, постепенно отступает. Погода в крае остается ровной и довольно теплой для этого времени года.

Александра Маслова