Сбежавшая цирковая медведица покусала прохожих в Саратовской области в пятницу, 15 июня, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет РИА ФАН.

Как отметили в региональном ГУ МВД, стражи порядка проводят проверку по факту нападения дикого животного в городе Балаково.

На данный момент двое мужчин находятся в больнице с травмами различной степени тяжести.

На прохожего мимо пенсионера набросился сбежавший цирковой медведь, повалил мужчину на землю и нанес ему многочисленные раны. Молодой мужчина поспешил на помощь пострадавшему и попытался отогнать зверя.

Но медведь стал более агрессивным и напал на 28-летнего смельчака. После этого животное скрылось в зарослях травы. Это не первый в России случай нападения медведя на человека.

Екатерина Брязгунова