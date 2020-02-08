CК заинтересовался сообщениями о массовых убийствах ветеранов

Доследственную проверку по сообщениям о массовых убийствах в одном из госпиталей Кировской области начал региональный СК. В преступлениях слухи обвиняют одного из медбратьев, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на сам региональный СКР, первые сообщения об убитых появились в тг-каналах, далее прокатившись по местным, а позже и федеральным СМИ.

Информация пошла с форумов – там написали, что один из медбратьев якобы отключает пациентов лечебного заведения – ветеранов Великой Отечественной – от вентиляции легких.

Сейчас ведомство начало проверку по данным публикациям.

В «Российской газете» сообщили, что обозначенный в качестве предполагаемого убийцы в переписках мужчина на самом деле числится в штате госпиталя. Однако, бейдж и медодежда не принадлежат сотрудникам указанного учреждения.

По предварительным данным, во время дежурств указанного лица никто из пациентов не умирал. Однако, ведомство намерено продолжать свои проверки.

Отметим, что делом также заинтересовалась полиция и прокуратура. Сейчас данная информация попала в поле зрения федеральных СМИ. Пока никаких доказательств официально не предъявляется.