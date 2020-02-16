Cмертную казнь за заражение коронавирусом вводят в Китае

Власти Китая намерены жестоко расправляться с разносчиками коронавирусной инфекции, сообщает ИА DEITA.RU.

По стране запрещено путешествовать любым общественным транспортом тем, у кого есть температура или кашель. За это предполагается уголовное наказание. А за намеренный отказ от карантина и лечения, в результате чего произошло зараждение соотечественников, будут казнить.

В Китае больной путешественник, который заразил других граждан, как пишут западные СМИ, будет арестован по обвинению в создании угрозы общественной безопасности. Ему может грозить срок заключения от 10 лет до пожизненного.

Высшую меру наказания будут применять к чиновникам, отвечающим за борьбу с вирусом и уличенным в коррупции, а также к производителям и распространителям контрафактных лекарств.

Как поясняют РИА «Новости», со ссылкой на народный суд Пекина, больных коронавирусом за злонамеренное заражение других ждет «суровое наказание вплоть до смертной казни». Смертная казнь предусмотрена и для тех, кто отказывается от карантина и лечения, при этом посещает общественные места и ездит в транспорте. Высшая мера будет применена к пациентам, которые порвут одежду медику или плюнут в него, из-за чего тот заболеет.

По последним данным, число зараженных новым коронавирусом в провинции Хубэй в центральной части Китая возросло до 56249, 1596 из них умерли, выздоровели 5623 человека.



