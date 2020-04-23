COVID-19 внесет изменения в трудовой кодекс

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Разработкой поправок занимаются представители «Единой России».

Из-за пандемии коронавируса в Трудовой Кодекс РФ внесут ряд поправок, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на материал ТАСС.

Отмечается, что разработкой поправок занимаются представители «Единой России». По словам инициаторов документа, в поправках будет подробное описание дистанционного режима работы – ведь достаточно большой процент граждан России перешло на такой формат труда в связи с наступлением режима самоизоляции.

Как пояснили депутаты, люди часто работают из одного города, в то время, как работодатель находится в другом регионе, а порой и в другой стране. Это дает плюс при выборе места трудоустройства, однако, может навредить соблюдению прав людей, подчеркивают парламентарии.

Кроме того, авторы инициативы добавили, что такие поправки останутся актуальными и после пандемии – ведь довольно большое количество россиян перейдет на удаленную работу в постоянной основе. 

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