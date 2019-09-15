ЦРУ вербовало странных шпионов

ЦРУ рассекретило планы по использованию голубей в разведке, сообщает DEITA.RU.

Как отмечается в рассекреченных документах, опубликованных на официальном сайте управления, тренировку голубей планировалось проводить в том числе на Аляске, чтобы подготовить их к работе в условиях крайнего севера СССР.

По мнению экспертов американского разведывательного ведомства, почтовые голуби способны нести на себе передовую 16-миллиметровую камеру, которая делает косоугольные снимки высокого разрешения. Предполагалось, что почтовые голуби пролетят много сотен миль, зачастую в суровых погодных условиях, чтобы вернуться домой в свою голубятню.

Однако, по ряду технических и других причин программа по внедрению голубей-разведчиков так и не была реализована ЦРУ.

«У нас голуби со времен княгини Ольги не секрет», - комментируют рассекреченные документы ЦРУ российские пользователи Сети.

Дмитрий Санников