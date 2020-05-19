Cто миллионов китайцев сели на новый коронавирусный карантин

Новая вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Китае. Из-за нее более 108 жителей Поднебесной вновь оказались на жестком карантине, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА «Новости».

Как пишет издание, ссылаясь на Bloomberg, в провинции Цзилинь не ходят автобусы, поезда. Также закрыты школы, а граждане находятся на изоляции.

Пока что в провинции известно о 34 случаях заболевания COVID-19. Китайские власти решили немедленно ввести карантин, чтобы не допустить повторного распространения эпидемии в стране.

Напомним, что Китай стал своеобразной «родиной» коронавируса. Именно в Ухане впервые обнаружили опасное заболевание. Там выявили почти 83 тысячи случаев заражения, из них 78,2 тысячи выздоровели, 4,6 тысячи человек скончалось.

Всего в мире коронавирус выявлен у почти 4,5 млн человек, более 311 скончались от него.