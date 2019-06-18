Россиянам идея с маркировкой продуктовых ценников понравилась, сообщает DEITA.RU. За ее введение проголосовали восемьдесят процентов граждан.

ВЦИОМ рассказывает, что ценники в российских магазинах с согласия жителей станут зелеными, желтыми и красными – в зависимости от содержания в продукте сахаров, жирных кислот и соли.

Ввести разграничивающие цветные ценники хотят осенью текущего года, по словам сотрудников Росстандарта. Кроме России, такие ценники появятся в Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане и Туркмении.

Анастасия Туркова