Что на самом деле означают цветные полоски на новых шинах, сообщает DEITA.RU.

Каких только слухов не ходит среди людей: говорят, таким образом обозначается сорт шин и их качество, что это – верный способ отличить «правильные» шины от подделки, или, наоборот, что цветной маркировкой отмечается брак.

Но на самом деле всё иначе: стоит зайти на склады, где хранятся сотни тысяч шин, и осмотреться. Они лежат плотными рядами, и приподнять их, чтобы увидеть диаметр, нельзя. А ориентироваться, где какие, - нужно. Поэтому сотрудники склада отмечают шины различными линиями, значение которых хорошо им понятно.

Анастасия Туркова