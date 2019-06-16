Правоохранители посчитали возложение цветов к памятнику пионеру-герою несанкционированной акцией протеста, сообщает DEITA.RU по материалам Коми республиканского отделения КПРФ .

В День пионерии 19 мая 2019 года ухтинские коммунисты, комсомольцы и жители города по традиции пришли в городской детский парк возложить цветы к памятнику пионеру-герою Павлику Морозову.

Однако, первого секретаря Ухтинского горкома КПРФ Валерия Харченко вызвали в полицию для составления административного протокола. Лидер местных коммунистов попытался объяснить, что он вместе с товарищами по партии помнит и чтит историю нашего государства,

Но Ухтинский городской суд вменил Валерию Харченко нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, и приговорил к штрафу в размере 75 тысяч рублей. Как сообщают в региональном отделении КПРФ, приговор будет обжалован в Верховном суде Республики Коми.

Дмитрий Санников