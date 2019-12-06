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Цыгане украли миллион у пенсионерки
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Цыгане украли миллион у пенсионерки
Мужчины обещали помочь женщине, сообщает DEITA.RU.
Жительница Ленинградской области обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. 68-летняя пенсионерка пожаловалась на то, что ее ограбили двое цыган.
Как пишут «Невские новости», женщина сняла миллион рублей из банкомата. Двое мужчин, похожих на цыган, предложили ей обменять деньги: забрали ее купюры и отдали новые. Только спустя время женщина поняла, что ей отдали билеты «банка приколов» - весь миллион.
Мошенников ищет полиция. Известно, что они скрылись на «Ладе девятке».
Елена Миронова
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