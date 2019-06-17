Российская певица и кандидат в депутаты Государственной Думы Вика Цыганова хочет вернуть статус столицы Дальнего Востока Хабаровску, сообщает DEITA.RU.

Статус столицы Дальнего Востока, ныне принадлежащий Владивостоку, может быть пересмотрен по инициативе Вики Цыгановой. Которая считает истинной столицей ДФО город, в котором родилась, - Хабаровск.

Не успели дальневосточники как следует осознать, что именно им несет победа на партийных праймериз Вики Цыгановой, как известная шансоньетка в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы от «Единой России» начала сыпать громкими заявлениями. Первое из которых – возврат столицы Дальнего Востока в Хабаровск.

Нормальный себе лозунг для выборной кампании, тем более, что федеральные территориальные управления и профильные ведомства пока во Владивосток не торопятся, и подгонять этот процесс не собираются. Сначала говорили о переезде длиной в год, сейчас планируется перевоз офисов и сотрудников на два-три года. А, может, и переезжать никуда не надо будет?

Другое дело, что Вика Цыганова нанесла удар по замыслам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, приложившего немало усилий для присвоения Владивостоку столичного статуса. Впрочем, возможно, Олег Николаевич лишь улыбнется в ответ на речи певицы-кандидата. Слишком разные у них политические весовые категории, да и женщинам многое прощается.

Дмитрий Санников