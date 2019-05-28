Лекцию для начинающих предпринимателей попытался сорвать цыганский табор, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказывает «Секрет фирмы».

В Москве, во время проведения интенсива, где «Бизнес-молодость» собирала начинающих предпринимателей, произошла внештатная ситуация. На входе в здание участников встречали люди в ярких одеждах и говорили им о неоправданности трат на подобного рода образование. «Чтобы выйти из зоны комфорта, нужно войти в табор!» и «Ай-нанэ-нанэ молодость!» - скандировали они.

Сообщается, что спланировал акцию блогер Богдан Кандауров, называющий себя миллионером из Балашихи. По его словам, прыгнуть в жерло вулкана и пройти этот курс – одинаково неразумные действия. Он утверждает, что все пришедшие пострадают: их ожидания не оправдаются, и нужно предупредить их об этом.

Анастасия Туркова