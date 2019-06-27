Президент России поручил убрать темень на дорогах и снизить ночные тарифы на электроэнергию. «Согласованно и незамедлительно», сообщает DEITA.RU.

Безопасность дорожного движения зависит не только от качества дорог, но и от их освещённости. А «с этим у нас, прямо скажем, беда», - заявил президент.

Практически на всех дорогах, кроме крупных городов, – «кромешная темень». Владимир Путин отметил, что эта проблема связана не только с неразвитой инфраструктурой, но и с ненужной экономией - ночной тариф на электроэнергию довольно высок.

Вынужденная экономия приводит к авариям и трагедиям, отметил президент. Виновны в этом и энергетики, и правительство, и губернаторы, заявил Владимир Путин и поручил «согласованно и незамедлительно приступить к решению вопроса о тарифах для освещения дорог». Вышеперечисленным ответственным лицам в темпе нужно определиться с шагом: что, где, когда нужно в первую очередь начать освещать.

Светлана Алеутская