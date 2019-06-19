Если состояние участка может привести к распространению пожара, то земли заберут у владельца, сообщает DEITA.RU.



Минэкономразвития предлагает радикальный способ борьбы с пожарами на дачных участках россиян. Ведомство уже предложило внести новую норму в законодательство.

Предлагается отбирать у владельцев их дачные участки, если за ними не ухаживают. Лишиться дачи, если закон примут, можно за наличие сорняков и мусора на территории.

Как рассказал «Российской газете» заведующий кафедрой лесной политики, экономики и управления Санкт-Петербургского лесотехнического университета Владимир Петров, такая мера избыточна. Он отметил, что и сейчас в законодательстве есть норма, по которой владелец в ответе за состояние территории.

В Минэкономразвития уверены, что возможность отобрать земли стоит прописать в законе отдельно.

Елена Миронова