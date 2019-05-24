Президент издает указы с одним смыслом, а чиновники воплощают их с другим. Это касается и дачные или садоводческих товариществ, сообщает DEITA.RU. Председатель профсоюза садовников России Людмила Голосова считает, что «дачная амнистия» если на что и способна – так это на дискредитацию власть имущих в глазах населения, пишет РИА «Новый День».

Упоминаемая всуе и по делу «амнистия» завершена еще в 2016 году. Она была нужна для упрощения регистрации участков земли под садоводство, огородничество, дачное хозяйство, гаражное строительство. Также было признано юридически действительным право граждан на землю, подтвержденное раньше, и люди не считали нужным проходить перерегистрацию.

Но начался откат. Чиновники обвинили людей в нежелании платить налоги и регистрировать участки. Начались заявления в духе «это самострой, такого не должно быть!». Капитальное строение – и того печальней вопрос. Дом без фундамента на наших почвах не устоит, фундамент нужен. Но это не относит постройку к капитальным строениям, если в доме нет газа, водоотведения, энергоснабжения и водоснабжения. Таких домов мало, а налог будут платить все?

Ничего выгодного для дачников в нынешних законах и предписаниях нет. Более того: в законах 340 и 217 не подготовлены нормативно-правовые акты. Получилось следующее: в ч. 2. ст. 23 217 ФЗ говорится, что возведение объектов капитального строительства на садовых земельных участках допускается, если такие земельные участки включены в предусмотренные правилами землепользования и застройки территориальные зоны, по которым утверждены градостроительные регламенты, предусматривающие возможность подобного строительства. Такого нет почти ни у кого из граждан, но, когда они попробовали что-либо доказать, им отказали. Из этого следует, что законопроект ситуацию не улучшил.

Голосова уверена: Путина дискредитируют действия чиновников и законодателей, провоцирующих социальную напряженность. Президент распорядился с 2014 году подготовить правовые акты, регулирующие ведение дачного хозяйства, а ситуация только ухудшилась. Дачам приходит конец, с ценами творится нечто невообразимое, и участки невозможно даже продать.

Анастасия Туркова