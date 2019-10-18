Дачникам Дальнего Востока выделят деньги

Российские власти решили оказать финансовую помощь дачникам, чей урожай оказался под водой в результате летнего паводка, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев во время совещания, на котором обсудили вопросы ликвидации последствий паводков в Иркутской области и в Дальневосточном регионе.

По словам Якушева, финансовую помощь дачникам и огородникам Приамурья, Хабаровского края и Приморья будут оказывать региональные власти. Именно из бюджета субъекта Федерации необходимо будет выделить средства.

Напомним, летом текущего года Иркутская область и три региона Дальнего Востока утопали в воде. Десятки домов ушли под воду.

Екатерина Брязгунова