Новости
Пожалели: депутаты снизили налог на имущество
18 Октябрь 2019, 12:15
В России запретят необходимый в быту предмет
18 Октябрь 2019, 12:00
«Авгиевы конюшни» Владивостока зачищают выборочно
18 Октябрь 2019, 11:45
Долгожданные остановки удивили столичных жителей
18 Октябрь 2019, 11:30
Население России вытесняют мигранты
18 Октябрь 2019, 11:15
Путин назначил важного чиновника в Приморье
18 Октябрь 2019, 11:00
Приморье «закопает» еще 70 федеральных миллионов
18 Октябрь 2019, 10:48
Дачникам Дальнего Востока выделят деньги
18 Октябрь 2019, 10:30
Дачникам Дальнего Востока выделят деньги
Российские власти решили оказать финансовую помощь дачникам, чей урожай оказался под водой в результате летнего паводка, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев во время совещания, на котором обсудили вопросы ликвидации последствий паводков в Иркутской области и в Дальневосточном регионе.
По словам Якушева, финансовую помощь дачникам и огородникам Приамурья, Хабаровского края и Приморья будут оказывать региональные власти. Именно из бюджета субъекта Федерации необходимо будет выделить средства.
Напомним, летом текущего года Иркутская область и три региона Дальнего Востока утопали в воде. Десятки домов ушли под воду.
Екатерина Брязгунова