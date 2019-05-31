Чиновники рассказали, что нельзя делать на своём участке, сообщает DEITA.RU.

В Федеральной кадастровой палате Россреестра напомнили дачникам о существующих штрафах, которые могут им грозить в случае нарушения установленных норм и правил.

Одним из главных пунктов обозначены нарушения правил пожарной безопасности. За пал сухой травы, сжигание мусора и другие нарушения гражданам грозит штраф до 4 тысяч рублей.

Отдельно отмечается, что дачникам следует внимательно проверять введение особого противопожарного режима в своём регионе. В случае, если костёр хоть бы и для шашлыка, будет разведён в этот период, то наказание будет ещё более суровым.

В Палате также отметили, что среди дачников много нарушений фиксируется и по градостроительным нормам. Любители загородного отдыха и работы на своём участке часто не соблюдают минимальные расстояния между различными постройками.

Например, расстояние между домами, построенными из бетона, должно быть не менее 6 метров, а расстояние от жилого помещения до уборной или бани - не менее 12 метров. За нарушение требований к организации дачного туалета грозит штраф до 5 тысяч рублей.

Кроме того, оштрафовать могут и за захват земель общего пользования, перекрытие доступа к общим водоемам или дорогам. Величина штрафа за такое нарушение определяется как процент от кадастровой стоимости участка.

Ранее сообщалось, что для владельцев дачных участков продлят срок, когда они могут без штрафа оформить строения на своём участке.