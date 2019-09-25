Дачники могут получать штрафы хоть каждый день

Российские дачники могут быть серьезно оштрафованы за неправильную установку уличного туалета на своем участке. Об этом сообщает DEITA.RU.

В качестве строительных нарушений правоохранительные органы называют такие частые ошибки дачников, как установка негерметичной выгребной емкости и ее проникновение в грунтовые воды, рытье ямы для туалета глубже трех метров, нерегулярное очищение контейнера с отходами – когда его наполненность достигает уровня 30 сантиметров или просто реже, чем раз в полгода, неправильное очищение воды в септике.

В Санэпидстанции отметили, что за нарушение санитарных норм при установке и эксплуатации туалета на участке, дачникам придется заплатить до пяти тысяч рублей.

«Это разовая санкция, к которой проверяющий орган может обращаться бесконечное количество раз до устранения нарушений», - отметили в ведомстве.

Отметим, что безопасными «нецентрализованными» туалетами для дачного участка признаны только торфяные, надворные и биотуалеты.

Екатерина Цой