В России продлили дачную амнистию, сообщает DEITA.RU. Такое решение было принято на заседании Госдумы. Срок продления амнистии - до 1 марта 2021 года.



Согласно правилам амнистии, до указанного срока россияне имеют возможность оформлять право собственности на дачные и садовые дома, а также на хозяйственные постройки в упрощенном порядке.

Этой мерой власти хотят стимулировать развитие частного сектора и расширить рынок жилой недвижимости. Ранее амнистия была заявлена до 1 марта 2019 года. Однако многие граждане не успели оформить в собственность свои загородные дачи.

Это связано как с грамотностью и инертностью населения, так и с многочисленными земельными спорами. Споры эти возникают, когда в земельном кадастре значится одна территория, например, река или озеро, а на деле же на данном участке располагается жилой дом.

Инициатором продления амнистии стал политик Сергей Миронов. Премьер-министр Дмитрий Медведев инициативу поддержал и подписал соответствующий указ.

Уже 13 лет в России действует дачная амнистия.

За это время более 13 миллионов объектов стали собственностью граждан. Это коснулось не только дач, но и летних кухонь, садовых домиков, гаражей и бань. Кроме документа на землю, в Росреестр необходимо предоставить технический план. Услуги регистрации стоят 350 рублей - такова госпошлина.

Каждый регион самостоятельно формирует ценовую политику на кадастровые работы. Существуют максимальные установленные цены межевания, правда, законодательно закреплены они только в половине регионов России.

По новым поправкам в закон, государство обязало само себя информировать граждан об изменениях в правилах строительства домов дачного типа.

Немаловажно и то, что по новой редакции закона, оформить землю в собственность могут и жители многоквартирных домов. Межевание и постановка на кадастровый учет для таких территорий установлены по тем же нормам, что и для дач. Это касается только домов, построенных до 2005 года.

Теперь жители таких домов смогут сами распорядиться, что им сделать на своей территории. Построить детскую площадку, или, может быть, автостоянку или гаражи - никто не имеет право вмешиваться в принятие гражданами решения.

Василий Кучин