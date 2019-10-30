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19 Август 2019, 19:45

Дачников освободили от налогов

огород, дача

Российских дачников, которые не состоят в садовых или огородных товариществах, освободили от налога на прибыль. Об этом сообщает DEITA.RU.

Теперь собственники участков, предназначенных для садоводства и огородничества, не будут платить обязательные взносы за общее имущество в переделах границ дачных поселков, а также налоги на прибыль, если они не являются членами различных товариществ на территории.  

Также отмечается, что законодатели исключили из Налогового кодекса РФ все термины, связанные со словом «дача». Например, понятие «ведение дачного хозяйства» теперь считается устаревшим в связи с разделением «дачников» на официальные категории «садоводов» и «огородников». Разумеется, речь идет лишь о юридических и документальных изменениях - для удобства понимания россияне могут использовать устаревшие слова при обращении к специалистам и в обиходе.   

Соответствующие поправки в налоговое законодательство страны уже вступили в законную силу и распространяются на правовые отношения, возникшие с первых чисел текущего года.

Екатерина Цой

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