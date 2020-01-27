Дачных похитителей-рецидивистов задержали в Приморье

Зимой 2019-2020 года в полицию Надеждинского района поступило сразу несколько сообщений от местных дачников. Все они связаны с похищением ценностей, бытовой техники и инструментов, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает краевая полиция, местным стражам порядка удалось задержать нарушителей. Ими оказались двое 26-летних уссурийца. В отделе они признались во всех совершенных кражах за этот период.

Всего ведомство установило шесть эпизодов кражи с их стороны. Общий ущерб составил 200 тысяч рублей.

Сейчас расследование уголовных дел продолжается. Всего подозреваемым грозит до 6 лет тюрьмы.

Александра Маслова