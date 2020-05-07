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Дачный поселок в Приморье охвачен пламенем
На территории городского округа действует противопожарный режим
Дачи в поселке Садовый в Приморье вновь охвачены пламенем – горит сухая трава и жилые постройки, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет паблик administration_dalnegorsk, на территории ДГО действует особый противопожарный режим. Согласно ему, на садовых и дачных участках запрещено разжигать костры, сжигать сухую траву и разбрасывать опасный мусор, включая стекло и бутылки.
Отметим, что на месте возгорания уже работают пожарные расчеты.
- В 16.46 появилась информация о возгорании. Как сообщили в пожарную часть, огонь шел со стороны кладбища в сторону жилых домов. Пострадавших нет, в основном горит мусор и трава. На месте работают 9 человек личного состава с тремя единицами техники, - отметил начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов.
Напомним, что в прошлом году в поселке Садовый была схожая картина: тогда он выгорел практически дотла. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Заброшенные участки не возделывались, трава не убиралась, что способствовало быстрому распространению огня.