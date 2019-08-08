Госдача номер один в южной части Крыма сменила владельца, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Интерфакс.

Крымские власти приняли решение национализировать советскую госдачу после присоединения к России. Теперь недвижимость из Нижней Ореанды обрела нового владельца, говорит министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина. Кто стал новым хозяином не уточняется, но известно, что ее продали компании за 1,2 млрд рублей. Информация об этом опубликована 3 августа.

Вырученный миллиард ушел в крымский госбюджет на текущий год.

Напомним, что госдачу построили в 1955 году, на ней любил отдыхать генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Анастасия Туркова