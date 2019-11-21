Новости
Дадут ли пенсию за службу в армии, сказали в ПФР
21 Ноябрь 2019, 23:45
ГИБДД планирует революцию в дорожном движении
21 Ноябрь 2019, 23:15
«Подозреваемых нет»: на «Восточном» деньги воруют призраки
21 Ноябрь 2019, 22:45
Правительство Медведева отменило дорогую медкомиссию на водительские права
21 Ноябрь 2019, 22:05
Медведев пообещал бонус российским семьям
21 Ноябрь 2019, 21:45
Скоростной режим на федеральных трассах изменится
21 Ноябрь 2019, 21:15
Власти хотят собрать с россиян триллион на пенсии
21 Ноябрь 2019, 20:45
Глава «Аэрофлота» впервые попал в список Forbes
21 Ноябрь 2019, 20:15
Дадут ли пенсию за службу в армии, сказали в ПФР
Россияне переживали, что периоды временной
нетрудоспособности могут негативно сказаться на размере будущей пенсии,
сообщает DEITA.RU.
В последнее время в соцсетях стала распространяться информация о том, что страховая пенсия не будет назначаться за те периоды, в которые гражданин был вынужденно нетрудоспособен. Например, срочная служба в армии или декрет.
Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов заявил – в таких случаях страховой пенсии никого лишать не будут. По закону такие периоды нетрудоспособности включены в трудовой стаж при соблюдении условия: до и после гражданин работает.
Елена Миронова