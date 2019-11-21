Дадут ли пенсию за службу в армии, сказали в ПФР

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армия солдат

Россияне переживали, что периоды временной нетрудоспособности могут негативно сказаться на размере будущей пенсии, сообщает DEITA.RU.

В последнее время в соцсетях стала распространяться информация о том, что страховая пенсия не будет назначаться за те периоды, в которые гражданин был вынужденно нетрудоспособен. Например, срочная служба в армии или декрет.

Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов заявил – в таких случаях страховой пенсии никого лишать не будут. По закону такие периоды нетрудоспособности включены в трудовой стаж при соблюдении условия: до и после гражданин работает.

 Елена Миронова

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