Далай-лама считает лучшим способом заботы о собственном счастье заботу о других, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал духовный лидер буддистов, эта мудрость содержится в трудах древних буддийских философов Индии. «Я пережил много трудностей в жизни, и в самые сложные моменты древнеиндийские знания помогали мне справляться с эмоциями, сохранять покой ума», - сказал Далай-лама.

Лидер Тибета, которому на днях исполнилось 84 года, назвал сострадание и альтруизм лучшим транквилизатором. «Сегодня людям не хватает знания, чтобы сохранять покой ума. Его нарушают страх, гнев, зависть, себялюбие», - говорит Далай-лама.

Ранее духовный лидер заявил, что Россия является важным государством в современном мире в силу ее уникального географического положения. Кроме того, Далай-лама напомнил, что исторически Россию и Тибет связывают давние, глубокие и перспективные отношения. В России распространен тибетский буддизм, а его предшественников имели хорошие отношения и с руководителями Российской Империи, и с главами Советского Союза.

Дмитрий Санников