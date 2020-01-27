«Далеко ушел прогресс»: штрафы за гаджеты за рулем могут ужесточить

По мнению зампреда Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Афонского, принятый в 2007 году закон, запрещающий использование телефона во время вождения автомобиля без специального устройства, давно устарел, так как не предусматривает технический прогресс в этой области, сообщает DEITA.RU по материалам «Парламентской газеты».

Согласно закону от 2007 года, водителей, разговаривающих по мобильнику во время вождения автомобиля, ждет штрафная санкция в размере 1,5 тысяч рублей. Однако он не распространяется на планшеты, смартфоны, смарт-часы и другие электронно-цифровые гаджеты, которые приходят на смену обычным телефонам и фактически не попадают в правовое поле.

На сегодняшний день водители не просто нарушают правила безопасности, разговаривая по телефону за рулем, но еще и умудряются сидеть в соц.сетях, отправлять СМС, снимать фотоматериалы и даже общаться через видео-конференции по Скайпу. Все это не только отвлекает водителя от дороги, но и провоцирует аварийные ситуации. В связи с этим Афонский рекомендует рассмотреть внесение поправок в существующее законодательство и разработать систему наказаний за подобные нарушения.

Однако он считает, что перед внесением поправок следует изучить статистику нарушений, связанных с использованием телефонов за рулем, и сложности, с которыми сталкиваются правоприменители.

Представители разных фракций также поддержали инициативу и внесли предложение ужесточить штрафы за разговоры за рулем до 5 тысяч рублей. По их мнению, следует штрафовать также водителей, которые снимают сториз в Instagram прямо во время вождения.

Ирина Елкина