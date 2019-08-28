С начала года соглашение о реструктуризации задолженности за потребленную электроэнергию с Дальэнергосбытом (филиал ПАО «ДЭК») заключили 516 частных клиентов в Приморском крае. Общая сумма в подписанных ими документах о поэтапной выплате долга составила более 21 млн рублей.

Если клиент соблюдает условия соглашения и своевременно оплачивает задолженность, разделенную на части, а также текущее электропотребление, то энергокомпания не применяет санкции по ограничению энергоснабжения и не обращается в суд за принудительным взысканием задолженности.

Срок действия соглашения – не более одного года. Первый взнос - 30% от суммы долга. Его необходимо оплатить к моменту заключения соглашения. В случае нарушения графика платежей подача электроэнергии приостанавливается и возобновляется только после полного погашения задолженности и оплаты процедуры повторного подключения к электросети.

В августе уже было произведено более тысячи ограничений подачи электроэнергии потребителям, совокупный долг которых превысил 10,6 млн рублей. Это клиенты энергокомпании, накопившие задолженность свыше двух установленных в регионе нормативов потребления. Чтобы не доводить дело до ограничительных процедур Дальэнергосбыт рекомендует потребителям-должникам в кратчайшие сроки произвести оплаты или обратиться в ближайший клиентский офис энергокомпании для заключения соглашения о реструктуризации.

Оплату за потребленные услуги можно произвести:

• В офисах Сбербанка (в том числе через платежные терминалы и банкоматы Сбербанка);

• Через Сбербанк-онлайн и мобильное приложение "Сбербанк";

• На сайте ПАО "ДЭК" банковской картой онлайн;

• В Личном кабинете ПАО "ДЭК" и его мобильном приложении банковской картой онлайн;

• В отделениях ФГУП "Почта России";

• В клиентских офисах ПАО «ДЭК» и ЕРИЦ;

• В кредитно-банковских учреждениях (в том числе через платежные терминалы и банкоматы);

• Банковскими переводами на расчетные счета ПАО «ДЭК».

Часть из них сразу полностью или частично оплатила задолженность на общую сумму 3,7 тысяч руб.