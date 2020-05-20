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Дальэнергосбыт с 20-25 мая принимает показания дистанционно
В соответствии с Распоряжением Губернатора Приморского края, требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 02.03.2020 г. №5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции» филиал ПАО «ДЭК» Дальэнергосбыт призывает своих клиентов оставаться дома, а передавать показания приборов учета электроэнергии и горячей воды с помощью дистанционных электронных сервисов.
Наиболее быстрыми способами информирования энергетиков являются:
- Через сайт ПАО «ДЭК» без регистрации;
- Через приложение OFFO (скачать приложение )
- По телефону 8-800-234-7777 (звонок бесплатный), через систему голосового распознавания;
- на сайте Vl.ru;
- Через систему Viber;
- Через личный кабинет;
- Через мобильное приложение ПАО «ДЭК».
Также возможен автоматизированный приём показаний приборов учёта, который обеспечивает обработку обращений клиентов по телефону контакт-центра: 8-800-234-77-77 и по телефону 8 (423) 245-78-80 при условии выбора пункта «передача показаний» в голосовом меню. Теперь для передачи показаний одновременно и по электроэнергии, и по горячей воде клиенту необходимо назвать только один номер лицевого счёта, который находится в выделенной рамке в верхней части Единого платежного документа.
При использовании данных электронных сервисов показания автоматически фиксируются в базе, что позволяет сообщать сведения о количестве потреблённых коммунальных ресурсов в любое время суток одновременно большому количеству клиентов.
Более подробную информацию о способах передачи показаний можно узнать на сайте www.dvec.ru