Депутаты Думы Дальнегорского городского округа в ходе открытого заседания 10 июня приняли решение избрать мэром города Александра Теребилова, сообщает DEITA.RU.

Накануне конкурсная комиссия рекомендовала Думе Дальнегорска выбирать главу городского округа из двух кандидатов: предпринимателя Александра Теребилова и руководителя местного филиала «Примтеплоэнерго» Александра Утенко. Действующий и.о. главы администрации города Виктор Колосков к финальному голосованию допущен не был.

На заседании Думы депутатам пришлось выбирать и вовсе из одного кандидата: Александр Утенко призвал народных избранников поддержать Александра Теребилова. В группе поддержки последнего также оказались почетный житель ДГО, заслуженный работник физической культуры России и тренер десятков боксеров-чемпионов Алексей Свинкин, генеральный директор ГМК «Дальполиметалл» Глеб Зуев, а также руководитель фракции «Единая Россия» в краевом Законодательном Собрании Сергей Слепченко.

В результате из 19 присутствовавших депутатов 18 народных избранников проголосовали «за» кандидатуру Александра Теребилова и лишь один – «против». Таким образом в дальнегорских мэрских делах поставлен очередной знак препинания, и совсем не обязательно это будет точка.

Вместе с тем, под почти единогласное голосование в Думе и умиротворяюще ободряющие речи про объединение усилий на благо дальнегорцев, в городе зреет некое подобие политического раскола. Решение депутатов по нраву не всем представителям местных элит и не всем жителям. А потому вполне можно ожидать новых скандальных новостей из северного городка. Первая уже есть: накануне инициативная группа подала Заявление о проведении собрания граждан с вопросом о местном референдуме по вопросу прямых выборов главы Дальнегорского городского округа.

В целом все те же «пресловутые местные элиты» пребывают в состоянии некоего шока – не ясна подоплека решения региональных властей, сделавших ставку на Александра Теребилова, в бэкграунде которого помимо не очень уже модного имиджа «крепкого хозяйственника» и «авторитетного бизнесмена» есть и ряд спорных моментов.

Например, именно он участвовал в скандальных выборах главы города в 2006 году, когда на одной из центральных улиц был расстрелян из автомата его политический оппонент во втором туре предстоящих выборов, член партии "Единая Россия" Дмитрий Фатьянов. По данным местных источников, Теребилов в тот раз мог бы выиграть выборы, поскольку шел со значительным отрывом. Однако в своих материалах, посвящённых этому событию, РБК приводит иные цифры – в первом туре за Теребилова по предварительным данным было отдано 9850, а за Фатьянова - 9486. Однако в результате обострения социальной обстановки в городе выборы не состоялись.

Разыгрывание на выборах «спортивной карты» также продемонстрировало довольно странные результаты. Появление в группе поддержки Теребилова заслуженного мастера спорта России и главного тренера по боксу Приморского края, почетного гражданина Дальнегорска Алексея Свинкина свидетельствовало о том, что креатура избранного мэра явно близка губернатору.

Еще будучи членом Совета Федерации в начале 2000-х Олег Кожемяко занимал должность президента федерации бокса Приморского края. Именно при нем федерация начала быстро расти, открывались новые секции в районах края. Плотно работал он на этом поприще и с Алексеем Михайловичем Свинкиным.

Тем не менее, в числе воспитанников последнего и целый ряд фигур, занимающих достойные позиции в политикоформирующих кругах города, однако поддержку получили не они, а именно Теребилов.

В целом ситуацию в управлении городом на данный момент характеризует некоторая социальная апатия – с одной стороны есть определённый негатив, как в отношении победившего кандидата, так и «Единой России», от которой он двигался, за фактически безальтернативные выборы, а с другой смесь надежды на хоть какие-то позитивные изменения с приходом в город официального руководителя и боязнь за то, что это может продлиться недолго.

«Если у Теребилова есть прямой контакт с губернатором – это и хорошо, может поможет городу, краевые деньги придут. Главное, чтобы не получилось, как с Сахутой (бывший глава администрации ДГО) – два года руководил, три года под следствием. Город устал», - прокомментировал DEITA.RU ситуацию один из бывших членов муниципального руководства Дальнегорска.

Алексей Егоров

Дмитрий Санников