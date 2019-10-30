Дальнегорску очертили границы

Депутаты Законодательного Собрания на очередном заседании регионального парламента внесли изменения в закон «О Дальнегорском городском округе», сообщает DEITA.RU.

Дело в том, что в действующей редакции закона границы Дальнегорского городского округа утверждены в виде картографического описания, что допускалось до 2005 года.

Законом новым утверждено описание местоположения границ Дальнегорского городского округа в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства.

По результатам исполнения землеустроительных работ по подготовке координатного описания границ муниципальных образований региона, проведенных КГКУ «Управление землями и имуществом на территории Приморского края», на основании утвержденных документов территориального планирования, сведений ЕГРН, с учетом решения Думы Дальнегорского городского округа «Об утверждении Генерального плана Дальнегорского городского округа» подготовлено описание местоположения границ Дальнегорского городского округа, составленное в соответствии с действующим законодательством и включающее в себя как картографическое, так и координатное описание границ.

Уточняемые законопроектом границы согласованы администрацией Дальнегорского городского округа.

Как рассказал заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Александр Лось, профильный комитет рассмотрел предложенный законопроект и рекомендовал его утвердить сразу в трех чтениях. Депутаты единогласно поддержали предложение комитета.

Ранее, на сентябрьской сессии регионального парламента, депутаты Законодательного Собрания Приморского края приняли решения об уточнении границ городских округов Спасск-Дальний, Большой Камень и Арсеньевского.

Дмитрий Санников