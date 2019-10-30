telegr wh call

Новости

Дальнегорску очертили границы

30 Октябрь 2019, 17:11

Минтранс не дает добро: плоские тарифы под угрозой

30 Октябрь 2019, 17:05

Мечты россиян о достойной пенсии высмеяли на Дальнем Востоке

30 Октябрь 2019, 17:00

Три школьницы попали в больницу в шоковом состоянии

30 Октябрь 2019, 16:58

Оценку регулирующего воздействия будут вести во всех районах Приморья

30 Октябрь 2019, 16:55

Власти отказались платить за «закон Яровой»

30 Октябрь 2019, 16:40

Еще один двор привели в порядок по губернаторской программе во Владивостоке

30 Октябрь 2019, 16:26

Более 300 элементов благоустройства устанавливают во Владивостоке

30 Октябрь 2019, 16:24

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Дальнегорску очертили границы

Дальнегорск

Депутаты Законодательного Собрания на очередном заседании регионального парламента внесли изменения в закон «О Дальнегорском городском округе», сообщает DEITA.RU.

Дело в том, что в действующей редакции закона границы Дальнегорского городского округа утверждены в виде картографического описания, что допускалось до 2005 года.

Законом новым утверждено описание местоположения границ Дальнегорского городского округа в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства.

По результатам исполнения землеустроительных работ по подготовке координатного описания границ муниципальных образований региона, проведенных КГКУ «Управление землями и имуществом на территории Приморского края», на основании утвержденных документов территориального планирования, сведений ЕГРН, с учетом решения Думы Дальнегорского городского округа «Об утверждении Генерального плана Дальнегорского городского округа» подготовлено описание местоположения границ Дальнегорского городского округа, составленное в соответствии с действующим законодательством и включающее в себя как картографическое, так и координатное описание границ.

Уточняемые законопроектом границы согласованы администрацией Дальнегорского городского округа.

Как рассказал заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Александр Лось, профильный комитет рассмотрел предложенный законопроект и рекомендовал его утвердить сразу в трех чтениях. Депутаты единогласно поддержали предложение комитета.

Ранее, на сентябрьской сессии регионального парламента, депутаты Законодательного Собрания Приморского края приняли решения об уточнении границ городских округов Спасск-Дальний, Большой Камень и Арсеньевского.

Дмитрий Санников

Читайте также:

Границы городов меняются в Приморье

Оценку регулирующего воздействия будут вести во всех районах Приморья

Приморцам отказали в прямых выборах мэров

Популярное

Медведев поручил проверить доходы россиян

Синоптики обещают ледяной ад в регионе

Мужчина погиб от бешенства в Приморье

Фото: "нанотехнологии" от ЖКХ потрясли горожан
Загрузка...
Загрузка...